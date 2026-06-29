International Parkside Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

International Parkside Products ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Parkside Products die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at