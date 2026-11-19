International Parkside Products hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das International Parkside Products ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Parkside Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,9 Millionen CAD im Vergleich zu 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

International Parkside Products hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,77 Millionen CAD, während im Vorjahr 3,41 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at