International Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Petroleum präsentierte in der am 08.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

International Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,285 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat International Petroleum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 114,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 221,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 103,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,920 USD beziffert, während im Vorjahr -0,490 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 666,41 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 324,16 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,853 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 664,13 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at