International Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Petroleum lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat International Petroleum 251,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at