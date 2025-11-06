International Petroleum verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Petroleum hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,260 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at