International Petroleum veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Petroleum hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,74 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte International Petroleum 0,040 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 292,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 228,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at