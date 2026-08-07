International Petroleum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

International Petroleum hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Petroleum ein EPS von 0,170 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 298,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte International Petroleum 212,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at