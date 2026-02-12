|
12.02.2026
International Petroleum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
International Petroleum gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz wurde auf 227,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,90 Prozent auf 925,30 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,06 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
