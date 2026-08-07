International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

International hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,89 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 AED je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,41 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 27,52 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at