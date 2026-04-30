International Prospect Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

International Prospect Ventures ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Prospect Ventures die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

International Prospect Ventures hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at