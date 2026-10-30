International Samuel Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International Samuel Exploration ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Samuel Exploration die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

International Samuel Exploration vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at