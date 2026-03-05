International Samuel Exploration: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

International Samuel Exploration lud am 02.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at