International Seaways Announces Increase In Q1 Profit

(RTTNews) - International Seaways (INSW) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $286.143 million, or $5.75 per share. This compares with $49.565 million, or $1.00 per share, last year.

Excluding items, International Seaways reported adjusted earnings of $194.053 million or $3.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 77.5% to $325.476 million from $183.394 million last year.

International Seaways earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $286.143 Mln. vs. $49.565 Mln. last year. -EPS: $5.75 vs. $1.00 last year. -Revenue: $325.476 Mln vs. $183.394 Mln last year.