International Seaways Aktie
WKN DE: A2DGML / ISIN: MHY410531021
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07.05.2026 12:58:43
International Seaways Announces Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - International Seaways (INSW) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $286.143 million, or $5.75 per share. This compares with $49.565 million, or $1.00 per share, last year.
Excluding items, International Seaways reported adjusted earnings of $194.053 million or $3.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 77.5% to $325.476 million from $183.394 million last year.
International Seaways earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $286.143 Mln. vs. $49.565 Mln. last year. -EPS: $5.75 vs. $1.00 last year. -Revenue: $325.476 Mln vs. $183.394 Mln last year.
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