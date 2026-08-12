International Seaways gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International Seaways hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 5,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei International Seaways noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat International Seaways 469,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 140,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 195,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at