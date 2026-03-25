International Seaways Aktie
WKN DE: A2DGML / ISIN: MHY410531021
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25.03.2026 21:46:23
International Seaways Insider Sells $1.5 Million in Shares -- Signal or Noise?
International Seaways (NYSE:INSW) reported a sale by its Chief Accounting Officer, James D. Small III, who disposed of 20,000 shares of common stock for a transaction value of roughly $1.5 million, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($75.37); post-transaction value based on the March 24, 2026, closing price ($73.15).* 1-year performance is calculated using March 24, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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