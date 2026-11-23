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23.11.2026 06:31:29
International Stem Cell gewährte Anlegern Blick in die Bücher
International Stem Cell hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Stem Cell in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 93,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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