International Tower Hill Mines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Tower Hill Mines veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

