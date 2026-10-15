International Travel House hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

International Travel House hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

International Travel House hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,87 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,00 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,65 Prozent auf 597,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 593,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at