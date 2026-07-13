International Travel House legte Quartalsergebnis vor

International Travel House hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 7,05 INR. Im letzten Jahr hatte International Travel House einen Gewinn von 8,59 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 552,7 Millionen INR, gegenüber 570,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at