International Travel House stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Travel House hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,55 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte International Travel House ein EPS von 9,54 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat International Travel House in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 570,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 606,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23,12 INR. Im Vorjahr waren 33,96 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat International Travel House 2,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,36 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at