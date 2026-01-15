International Travel House verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

International Travel House hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber 6,74 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat International Travel House 582,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 582,7 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at