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11.08.2026 08:32:59
International Workplace Group Posts Pretax Loss In H1; System-wide Revenue Up 11%
(RTTNews) - International Workplace Group (IWG.L) reported a loss before tax of $20 million, compared with profit before tax of $12 million in the prior year period. Basic earnings per share attributable to shareholders fell to 0.2 cents from 1.1 cents a year ago. Adjusted EBITDA rose slightly to $265 million from $262 million, last year. Adjusted earnings per share attributable to shareholders improved to 4.6 cents from 2.2 cents in the previous year.
System-wide revenue increased 11% to $2.40 billion compared with $2.16 billion, previous year. Revenue reached $1.97 billion, up from $1.85 billion a year ago.
At last close on LSE, International Workplace Group shares were trading at 185.70 pence, down 2.06%.
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