Internationale Baumwolltagung wird in Bremen eröffnet

BREMEN (dpa-AFX) - Mehr als 350 Branchenvertreter werden am Mittwoch (9.45 Uhr) zur Eröffnung einer internationalen Baumwolltagung in Bremen erwartet. An dem Treffen sollen Unternehmensvertreter, Wissenschaftler und Mitglieder internationaler Branchenverbände teilnehmen, wie aus einer Übersicht hervorgeht. Veranstaltungsort ist das Haus der Bürgerschaft. Am Donnerstag (10.30 Uhr) ist eine Diskussion zu Vietnam geplant. Das Land ist für die Textilverarbeitung bekannt. Organisiert wird die Tagung vom Verband Baumwollbörse, der mit weiteren Börsen über die Abwicklung des Baumwollgeschäfts wacht, und dem Faserinstitut Bremen, einer Forschungseinrichtung an der Universität Bremen./lkm/DP/men