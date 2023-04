Internationale Kultur-Pioniere präsentieren den neuen BMW XM beim Coachella 2023.

+++ BMW M GmbH erweitert das Co-Creator-Netzwerk für die Kommunikation ihres ersten elektrifizierten High-Performance-Automobils +++ Herausragende Talente aus aller Welt setzen den BMW XM an spektakulären Shooting Locations in neue kreative Kontexte +++ BMW Group zum fünften Mal Partner des Coachella Valley Music & Arts Festivals in Kalifornien +++