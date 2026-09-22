Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
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22.09.2026 11:08:38
Internationale Messe Wind Energy in Hamburg gestartet
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Messe Wind Energy, die zu den wichtigsten Windindustriemessen der Welt gehört, hat am Morgen in Hamburg begonnen. Der zuständige Geschäftsbereichsleiter von Hamburg Messe und Congress, Claus Ulrich Selbach, sagte während der Eröffnung, mehr als die Hälfte der Besucher und rund 60 Prozent der Aussteller kämen aus dem Ausland.
Hamburg Messe und Congress erwartet zu der Fachmesse bis Freitag mehr als 43.000 Besucher aus rund 100 Ländern sowie 1.600 ausstellende Unternehmen. Selbach zufolge gibt es ein erhöhtes Interesse an der zweijährlichen Veranstaltung aus der Türkei und aus Indien. Die meisten Besucher kommen ihm zufolge aus Deutschland, China und Dänemark.
Die Windindustrie ist ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Im Jahr 2023 waren nach Verbandsangaben nahezu 125.000 Menschen in dem Bereich tätig. Große Hersteller in Deutschland sind die Siemens-Energy-Tochter Gamesa, Nordex und Enercon./lkm/DP/mis
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