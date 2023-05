Internationale Unternehmen veranstalten Live-Webcasts auf der Depositary Receipts Virtual Investor Conference der Deutschen Bank am 16. und 17. Mai 2023

NEW YORK, May 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Deutsche Bank hat heute das Programm für ihre Depositary Receipts Virtual Investor Conference ("dbVIC") am Dienstag, 16. Mai, und Mittwoch, 17. Mai, bekanntgegeben, das Live-Webcast-Präsentationen von internationalen Unternehmen mit American Depositary Receipt (ADR)-Programmen in den USA umfasst.



Vertreter der teilnehmenden Unternehmen aus Australien, China, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Hongkong, den Niederlanden, Südafrika, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich werden im Rahmen von offiziellen Präsentationen Fragen beantworten und auch über virtuelle Stände mit Anlegern in Kontakt treten. Die Konferenz richtet sich an alle Kategorien von Anlegern und Analysten, die an Unternehmen aus anderen Ländern als den USA interessiert sind.

Die Anmeldung, die Teilnahme an den Live-Präsentationen und/oder das Stellen von Fragen ist für die Teilnehmer kostenlos.

Bitte registrieren Sie sich über diesen Link: www.adr.db.com/dbvic

Eine Vorabregistrierung wird empfohlen.

16. Mai – Tagesordnung (US-Ostküstenzeit):

8:00 Uhr EST: Hywin Holdings Ltd (Nasdaq: HYW)

8:30 Uhr EST: Yiren Digital Ltd (NYSE: YRD)

9:00 Uhr EST: HUTCHMED (China) Ltd (HKEX:13, NASDAQ: HCM)

10:00 Uhr EST: Bavarian Nordic A/S (CPH: BAVA, OTC: BVNRY)

10:30 Uhr EST: Swiss Re Ltd (SIX: SREN, OTC: SSREY)

11:30 Uhr EST: Travis Perkins Plc (LSE: TPK, OTC: TPRKY)

17. Mai – Tagesordnung (US-Ostküstenzeit):

8:30 Uhr EST: Ipsen S.A. (Euronext Paris: IPN, OTC: IPSEY)

9:00 Uhr EST: Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY)

10:00 Uhr EST: KPN (Euronext Amsterdam: KPN, OTC: KKPNY)

10:30 Uhr EST: Harmony Gold Mining Company Limited (JSE: HAR, NYSE: HMY)

11:00 Uhr EST: Brambles Limited (ASX: BXB, OTC: BXBLY

11:30 Uhr EST: ThyssenKrupp AG (FRA: TKA, OTC: TKAMY)

Die Präsentationen werden nach der Konferenz als Aufzeichnung zur Verfügung stehen.

Die Deutsche Bank ist nicht nur auf die Verwaltung grenzüberschreitender Aktienstrukturen wie American und Global Depositary Receipts spezialisiert, sondern bietet Unternehmen, Finanzinstituten, Hedgefonds und supranationalen Organisationen in aller Welt Treuhand-, Vermittlungs-, Hinterlegungs- und damit verbundene Dienstleistungen an. Die Bank bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für verschiedene Produkte an, von komplexen Verbriefungen und Projektfinanzierungen bis hin zu Konsortialkrediten, Umschuldungen und Umstrukturierungen.

