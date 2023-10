Internationaler Menopause-Tag: So unterstützt Vodafone

Wir müssen reden: Wechseljahre gehen uns alle an Offenheit: Inklusive Firmenkultur als Basis Das hilft: Informierte Führungskräfte, flexible Arbeitszeiten & Co. Bei Vodafone ist die Scham vorbei, wenn es um die ‚Wechseljahre‘ geht. Und das nicht nur am internationalen Menopause-Tag, der jährlich am 18. Oktober stattfindet. Er ist für Vodafone Anlass, Frauen zu ermutigen, sich über die Menopause zu informieren und offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Dieser Tag zeigt, wie wichtig es ist, Frauen während dieser Zeit zu unterstützen, ihre Gesundheit zu schützen und das Verständnis für die Wechseljahre in der Gesellschaft zu fördern.„Wenn Frauen, Familie und Mitarbeitende gut informiert sind, können Frauen und ‚ihr Umfeld‘ diese Lebensphase mit Zuversicht und einer positiven Einstellung angehen“, ist Erdmute Thalmann, Diversity & Worklife Managerin bei Vodafone, überzeugt. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen können sich alle besser darauf vorbereiten. Vodafone lässt seine Mitarbeitenden in dieser Zeit nicht allein, löst Stigma und stärkt das Bewusstsein aller. So stärkt Vodafone das Bewusstsein allerVodafone lebt eine inklusive Firmenkultur, wozu auch das globale Engagement für die Wechseljahre zählt. Mit einer Vielzahl von Angeboten und Maßnahmen arbeitet das Unternehmen daran, das Ziel der Diversität zu verwirklichen: einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich alle Mitarbeitenden gleichermaßen geschätzt fühlen und Unterstützung erhalten – unabhängig vom Geschlecht oder der aktuellen Lebensphase. Dazu zählt auch: Verständnis dafür schaffen, wie die Wechseljahre Menschen am Arbeitsplatz beeinträchtigen und wie Vodafone sie auch in dieser Zeit unterstützt. Dafür stellt Vodafone ein ‚Toolkit Wechseljahre‘ und einen E-Learning-Kurs für alle Mitarbeitenden zur Verfügung. Das Toolkit für die Wechseljahre:rückt das Thema ins Bewusstsein aller erläutert, was die Wechseljahre sind befasst sich mit Definitionen, medizinischen Probleme, Symptomen und zeigt Auswirkungen auf Mitarbeitende und den Arbeitsplatz auferklärt, wie Betroffene Unterstützung bekommen gibt Tipps, wie wir mit Kolleg:innen und der Familie darüber sprechen können und wie wir bei Vodafone alle Mitarbeitenden am Arbeitsplatz einbinden könnenbeinhaltet einen Informationsteil speziell für FührungskräfteVodafones E-Learning-Kurs zum Thema Wechseljahre beinhaltet: Informationstexte zu den Fragen, was die Wechseljahre sind, welche Symptome häufig auftreten und wie sie sich auf die Arbeit auswirken können Tipps für Führungskräfte, Kolleg:innen und Familienangehörige Informationstexte zu den Themen Wechseljahresbeschwerden, Auslöser, Missverständnisse und die Auswirkungen der Wechseljahre auf den Arbeitsplatz Anleitungen, wie man das Gespräch über die Wechseljahre am Arbeitsplatz beginnen kann Was sind die Wechseljahre?Die Wechseljahre sind ein biologischer Prozess, den viele Frauen, aber auch einige trans und nicht binäre Personen im mittleren Alter durchlaufen. Dieser Prozess tritt in der Regel zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr auf, obwohl er auch früher oder später auftreten kann. Die Wechseljahre markieren das Ende der reproduktiven Phase und gehen mit hormonellen Veränderungen im Körper einher. Die Wechseljahre können eine Vielzahl von Symptomen mit sich bringen, darunter Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisprobleme und Gelenkschmerzen. Diese Symptome können das Arbeitsleben beeinträchtigen und erschweren. Eine Studie zu den Wechseljahren gibt Klarheit 2021 veröffentlichte die Vodafone Group eine von Opinium durchgeführte Studie zum Thema Wechseljahre. Darin gaben 66 % der Frauen, deren Wechseljahre von Symptomen begleitet waren, an, dass dies ihre Arbeit beeinträchtigt hat. 53 % der Frauen stimmten zu, es müsse für Frauen in den Wechseljahren mehr Unterstützung am Arbeitsplatz geben. Diese und weitere Ergebnisse waren für Vodafone die Basis, aktiv zu werden.Mitarbeitende bei der Menopause unterstützen Vodafone bietet für alle Mitarbeitende flexibles Arbeiten an, wodurch Frauen in den Wechseljahren die Möglichkeit haben, ihre Arbeit an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Das kann ihnen helfen, besser mit diesen Symptomen umzugehen. Sie können Pausen machen, wenn sie sich unwohl fühlen und ihre Arbeit an Tagen mit mehr Energie erledigen. Ein individuell angepasstes Arbeitsumfeld erleichtert ein Wohlfühlklima. Außerdem können berufliche und private Termine einfacher koordiniert werden, ohne zu viel Arbeitszeit zu verlieren. Flexibles Arbeiten kann auch den Stress reduzieren, der oft mit dem Jonglieren von Beruf und den Veränderungen im Körper während der Wechseljahre verbunden ist. Und mit weniger Stress werden Symptome wie Schlafprobleme und Stimmungsschwankungen oft minimiert. Die Menopause birgt Gesundheitsrisiken, wie ein erhöhtes Risiko für Osteoporose (Knochenschwund) und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher ist es wichtig, während dieser Lebensphase auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Mitarbeitende haben bei Vodafone die Möglichkeit, regelmäßig das betriebliche Gesundheitszentrum zu besuchen und sich dort entsprechend beraten zu lassen.Häufig sind die Wechseljahre mit einem Stigma verbunden und ein offenes Gespräch mit nahestehenden Menschen scheint schwierig, wenn Unterstützung gebraucht wird. Das will Vodafone ändern, indem das Unternehmen ein Bewusstsein für das Thema schärft, darüber aufklärt und es normalisiert. Und auch wenn es erstaunt: Diese Lebensphase kann durchaus positive Seiten haben. Je nach individuellen Interessen und Wünschen können berufliche Erfahrung, Gelassenheit, aber auch eine abgeschlossene Familienplanung den Alltag erleichtern. Unser Ziel bei Vodafone: Einen offenen, wertschätzenden Umgang mit allen Mitarbeitenden – egal welchen Alters und welcher Lebensphase sie gerade sind. Und dazu zählen auch die Wechseljahre.Der Beitrag Internationaler Menopause-Tag: So unterstützt Vodafone erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel