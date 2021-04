Internationales Gründerzentrum in Xi'an veranstaltet Demo Day

XI'AN, China, 25. April 2021 /PRNewswire/ -- Der Xi'an AWS Joint Innovation Center International Incubator, der von Pegasus Tech Ventures betrieben wird, ist der erste seiner Art in Westchina. Das Internationale Gründerzentrum befindet sich in Xi'an, der Hauptstadt der Provinz Shaanxi, der Heimat der Terrakotta-Krieger, aber heutzutage auch ein wichtiges technisches Zentrum. Er bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, um Unternehmen bei der schnellen Entwicklung und Expansion in China und der ganzen Welt zu unterstützen. Es befindet sich im Chanba Ecological District von Xi'an, einem Bezirk, der von der lokalen Regierung eingerichtet wurde, um Innovationen im Umweltschutz und vielen anderen Bereichen zu fördern.

Am 28. April wird in Xi'an der Demo Day abgehalten. Die Veranstaltung wird von Xi'an AWS Joint Innovation Center International Incubator und Pegasus Tech Ventures organisiert, um die besten Teams für die Teilnahme am Finale des Startup World Cup 2021 im Silicon Valley auszuwählen. Die Teams haben die Möglichkeit, sich beim größten globalen Startup-Event mit über 60 regionalen Champions aus der ganzen Welt zu messen. Sammeln Sie Erfahrungen und Ratschläge von CEOs von Weltklasse-Startups, VCs, großen Unternehmen und weltbekannten Firmen, und das Gewinnerteam erhält einen Investitionspreis von maximal 1 Million Dollar. Jedes Jahr veranstalten der International Incubator of Xi'an Amazon Joint Innovation International Center und Pegasus Tech Ventures zwei Demo Day Events und den Startup World Cup. Sie werden während des Demo Day jeweils 12 Teams auf dem chinesischen Festland auswählen. In diesem Jahr haben die Teams, die am Demo Day teilnehmen, die Möglichkeit, am 2021 Startup World Cup Asian Regional Finale teilzunehmen, das am 27. -28. in Hongkong SAR stattfindet. Der Sieger des Demo Day qualifiziert sich direkt für das Startup World Cup Asian Regional Finale 2021. Das Team, das den Wettbewerb 2021 Startup World Cup Asian Regional Finale gewinnt, erhält eine Prämie von bis zu 30.000 Dollar und rückt zum Finale des Startup World Cup 2021 im Silicon Valley vor.

Jedes Jahr veranstalten sie viele Roadshows, Salons und Schulungen, um Startups zu helfen, ihren Weg zu finden. Sie bieten hervorragende politische Unterstützung und Innovation für Unternehmer, die in das Internationalen Gründerzentrum kommen. Mit einem Fokus auf KI, Internettechnologie, Big Data, internationale Kommunikation und mehr, verbinden sie talentierte Unternehmer und Teams innerhalb und außerhalb Chinas, um eine internationale Gemeinschaft für Innovation aufzubauen.

Sie begrüßen Unternehmer und Startups aus der ganzen Welt im Xi'an AWS Joint Innovation Center International Incubator, China.