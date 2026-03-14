Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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14.03.2026 18:17:00

Interne Chats: Live-Nation-Mitarbeiter finden Kunden „so dumm“

Das Kartellverfahren um Ticketmaster droht ohne Urteil zu enden. Jetzt gibt es neue Beweisanträge mit internen Chats über extreme Konzertpreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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