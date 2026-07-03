KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 02:26:59

Interne Tonaufnahme geleakt: Zuckerberg enttäuscht von KI-Agenten bei Meta

Mit einer Kündigungswelle und einem spionierenden KI-Trainigsprogramm bringt der Facebook-Konzern seine Mitarbeiter gegen sich auf. In einer internen Runde beklagt Meta-Chef Zuckerberg schleppende Fortschritte. Bezeichnenderweise taucht ein Mitschnitt in den Medien auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten