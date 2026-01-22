Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
22.01.2026 07:24:56
Internet-Alternative zu Starlink: Bezos macht Musk im Weltraum noch mehr Konkurrenz
Amazon-Gründer Bezos verschärft den Wettbewerb im All: Mit Tausenden von Satelliten will er mit seiner Firma Blue Origin ultraschnelles Internet aus dem Weltraum anbieten - und dabei Musks Starlink technologisch überholen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Starlink
Analysen zu Starlink
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.