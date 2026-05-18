internet infinity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

internet infinity präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,31 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

internet infinity hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 60,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 47,82 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat internet infinity in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at