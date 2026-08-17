internet infinity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

internet infinity präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,54 JPY, nach 6,82 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at