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09.11.2026 06:31:29
Internet Initiative Japan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Internet Initiative Japan ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Internet Initiative Japan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,29 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,09 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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