Internet Initiative Japan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Internet Initiative Japan hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 577,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 502,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at