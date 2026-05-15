Internet Initiative Japan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Internet Initiative Japan lud am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 44,65 JPY. Im letzten Jahr hatte Internet Initiative Japan einen Gewinn von 34,75 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,76 Prozent auf 96,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Internet Initiative Japan hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 136,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 112,68 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 345,40 Milliarden JPY, während im Vorjahr 316,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at