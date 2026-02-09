|
Internet Initiative Japan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Internet Initiative Japan hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,42 Milliarden JPY ausgewiesen.
