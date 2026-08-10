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10.08.2026 06:31:29
Internet Initiative Japan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Internet Initiative Japan hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,79 JPY gegenüber 21,35 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Internet Initiative Japan mit einem Umsatz von insgesamt 97,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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