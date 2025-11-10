Internet Initiative Japan präsentierte Quartalsergebnisse

Internet Initiative Japan hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Internet Initiative Japan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at