Internet Initiative Japan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Internet Initiative Japan hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Internet Initiative Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,470 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,07 Prozent auf 567,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 540,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at