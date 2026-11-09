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09.11.2026 06:31:29
Internet Initiative Japan veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Internet Initiative Japan präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 707,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 577,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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