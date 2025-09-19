Internet Media Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Internet Media Services hat am 17.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Internet Media Services 0,080 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,7 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,3 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at