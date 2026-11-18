Internet Media Services hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,07 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Internet Media Services 0,040 PLN je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Internet Media Services 22,3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at