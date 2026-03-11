Internet Media Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Internet Media Services hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,110 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,4 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,2 Millionen PLN.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,260 PLN, nach 0,320 PLN im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Internet Media Services im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 66,34 Millionen PLN im Vergleich zu 66,39 Millionen PLN im Vorjahr.

