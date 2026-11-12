Internetworking and Broadband Consulting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Internetworking and Broadband Consulting präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 46,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Internetworking and Broadband Consulting 22,90 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 749,2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 83,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Internetworking and Broadband Consulting 74,07 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Internetworking and Broadband Consulting 2,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at