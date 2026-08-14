Internetworking and Broadband Consulting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Internetworking and Broadband Consulting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 586,8 Millionen JPY – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Internetworking and Broadband Consulting 581,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at