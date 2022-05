Internetworking and Broadband Consulting stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Internetworking and Broadband Consulting hat am 16.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 4,31 JPY. Im letzten Jahr hatte Internetworking and Broadband Consulting einen Gewinn von 17,67 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,29 Prozent zurück. Hier wurden 388,0 Millionen JPY gegenüber 609,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at