Internetworking and Broadband Consulting stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Internetworking and Broadband Consulting äußerte sich am 13.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -6,350 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 375,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 322,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at