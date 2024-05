Internetworking and Broadband Consulting stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Internetworking and Broadband Consulting hat am 13.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,60 JPY, nach 11,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 581,1 Millionen JPY gegenüber 483,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at