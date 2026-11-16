Internity mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Internity hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,56 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,9 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,3 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at